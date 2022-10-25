Анапа, Краснодарский край, 25 октября, 2022, 17:24 — ИА Регнум. В школах Анапы за парты сели более 500 ребят из Херсонской и Запорожской областей. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Краснодарского края.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Школьники

Для учеников организовали подвоз из пунктов временного размещения. На образовательном процессе ребят из города-курорта это не отразится. Они продолжат обучаться по существующей программе в штатном режиме, уточняют власти.

Кроме того, школьники посещают занятия по программам дополнительного образования.