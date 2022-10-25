Луганск, 25 октября, 2022, 17:21 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике с начала 2022 года лесники высадили около одного миллиона саженцев сосны. Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР 25 октября.

Alexey Ivanov Сосна

Так, лесники Станично-Луганского лесоохотничьего хозяйства в 2022 году в рамках весенней и осенней посадки, международной акции «Сад памяти» и всероссийской акции по восстановлению лесов «Сохраним лес» высадили 960 тыс. штук сеянцев сосны обыкновенной.

«На сегодняшний день мы посадили 179 гектар новых лесов в Станично-Луганском районе. То есть план 2022 года нами выполнен. И я надеюсь, что мы сейчас вместе с Россией будем восстанавливать те леса, что были угроблены [с 2014 года]», — отметил руководитель предприятия Сергей Чегринец.