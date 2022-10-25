Варшава, , 17:34 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон подарил папе Римскому Франциску книгу, которая может быть предметом, украденным нацистами во время немецкой оккупации Львова в годы Второй мировой войны. Об этом 25 октября заявил бывший польский дипломат Роберт Пшчел на своей странице в Twitter.

Польша Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его утверждению, на подарке Макрона присутствует штамп библиотеки польского университета во Львове.

«Мягко говоря, неловко», — отметил бывший польский дипломат.

МИД Польши пока воздерживается от официальных комментариев по этому поводу, но заявляет, что изучает ситуацию с книгой, которую Макрон подарил папе Римскому.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Польши оценил объём поставок оружия киевскому режиму