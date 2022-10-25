Донецк, , 17:15 — REGNUM Энергетики Донецкой Народной Республики продолжают восстанавливать энергоснабжение на освобождённых территориях. В частности, частично восстановлено энергоснабжение в Мариуполе и Волновахе. Об этом сообщается в телеграм-канале «ДНР онлайн» 25 октября.

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Так, сотрудниками энергопредприятий ДНР вместе с энергетиками из России восстановлено более 1,5 тыс. километров линий электропередачи разного класса напряжения, 64 трансформаторных подстанции, подана электроэнергия в 97 населённых пунктов.

«За третью неделю октября энергетики восстановили энергоснабжение 1129 жилых домов в Мариуполе, запитали семь объектов социальной инфраструктуры, среди которых детские сады, котельная, объекты водоснабжения. В Волновахе за этот же период возвращён свет жителям 451 дома», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что коммунальщики в ДНР отремонтировали 188 котельных, еще 32 планируется сдать до конца года. Тепло подают поэтапно. К отоплению подключены больницы, школы и сады, началось подключение жилых домов.