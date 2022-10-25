Вашингтон, , 18:48 — REGNUM Немецкий производитель спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas прекратил сотрудничество с американским рэпером Канье Уэстом (Йе). Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на официальное заявление компании.

Канье Уэст Цитата из видеоинтервью

Подобное решение связано с противоречивыми высказываниями Уэста в социальных сетях, которые «идут вразрез с ценностями компании». По мнению руководства Adidas, музыкант публикует антисемитские посты.

Компания больше не будет заниматься производством продукции под брендом Yeezy, а также перестанет выплачивать проценты с продаж артисту.

Напомним, в начале октября Канье Уэст выложил фотографии в толстовке с надписью White Lives Matter («Жизни белых имеют значение»). Впоследствии рэпера заблокировали в нескольких соцсетях за антисемитские высказывания, а некоторые крупные компании отказались от сотрудничества с Уэстом.