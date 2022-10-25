Обнинск, Калужская область, 25 октября, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Прокуратура Обнинска организовала проверку в связи с появившейся в сети Интернет информацией о плохом самочувствии детей в общеобразовательном учреждении, сообщили 25 октября корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Страница МБОУ «Лицей «Держава» в социальной сети «ВКонтакте»

По информации калужских СМИ, четверо учеников начальных классов обнинского лицея «Держава» 24 октября почувствовали себя плохо и упали в обморок во время линейки. Лицеистам вызвали медиков, которые зафиксировали у детей низкий сахар в крови и низкое давление, уточнила «МК-Калуга».

В настоящее время прокуратурой устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.