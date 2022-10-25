Санкт-Петербург, 25 октября, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга ищут ответ на вопрос, как добираться до пунктов назначения после закрытия станции метро «Чернышевская» в центре города. Корреспондент ИА REGNUM изучил мнения жителей о закрытии станции и о том, как к этому подготовились городские службы

Дарья Драй ИА REGNUM Станция метро «Чернышевская» до закрытия

Станция «Чернышевская» на первой линии 25 октября 2022 года закрылась на вход и выход из-за капитального ремонта, который продлится до мая 2024 года. Несмотря на то, что оповещение о закрытии станции велось и в метро, и в СМИ, и в соцсетях, и с помощью уведомлений в виде плакатов, многие по привычки пришли утром к уже закрытому вестибюлю. У петербуржцев возник вопрос «Что делать?», отсылающий к названию самой известной книги Николая Чернышевского.

В комментариях активно обсуждали факт закрытия «Чернышевской». Новость о закрытии многих застала врасплох. Петербуржцы подчеркивают, что станция была единственной в округе, так как до той же «Площади Восстания» путь займёт не менее 20 минут, а до других станций — еще больше.

«По-моему, несчастную «Чернышевскую» закрывают чаще всего. То на вход/выход в часы пик, то вообще… Конечно, очень неудобно, станция единственная, от которой можно нормально добраться пешком до той же женской консультации на Пестеля. Теперь топать и топать. Удовольствие ещё то. Особенно по холоду/дождю/снегу и особенно тем девушкам, которые в положении. Эх…», — выразила своё мнение «Дора Диамант».

Часть пользователей в социальных сетях предложила свои варианты того, как можно было бы организовать ремонт, но при этом оставить рабочей станцию метро.

«А почему было не построить второй выход? Тогда наверно можно было бы большую часть работ провести без закрытия станции и закрыть её только в конце работ под установку эскалаторов совсем ненадолго», — предположил Димитрий В.

Возмутило петербуржцев и то, что «Чернышевскую» закрыли именно сейчас, перед началом холодов. По мнению Андрея К., закрывать её нужно было летом, когда людей из-за отпусков было меньше. Тогда бы проблем было меньше.

«Черни всё плохо. Ремонтируют — плохо. Не ремонтируют — опять плохо. Всегда кто-нибудь другой виноват, но не те, кто портят эти эскалаторы. Холопская психология. Пусть всё летит к чертям, лишь бы меня не трогали… Станция 64 года без нормального ремонта. А обвались что-нибудь на башку, будут пищать: почему не ремонтировали?» — противопоставил растущему недовольству своё мнение Владимиру Ф.

У многих вызвало недоумение то, что станцию закроют примерно на полтора года, в то время как другие станции на капремонт закрывали на 11 месяцев. Петербуржцы задавались вопрос, почему же так долго, и нельзя ли провести работы побыстрее. Игорь И. в пример привёл ремонт на станции «Бауманская» в Москве, на ремонт которой ушло 11 месяцев. Но ему ответили, что разница есть, потому что глубина «Бауманской» составляет всего 32 метра, а у «Чернышевской» — 70 метров. Так как число эскалаторов с трех увеличат до четырёх, это потребует больше времени.

Закрытие станции утром 25 октября вызвало временный коллапс на городских остановках. Автобусы, назначенные для развозки пассажиров до закрытой станции и от неё, порой не могли справиться с возросшим пассажиропотоком, в транспорте возникла давка. Пользователи делились тем, как добирались до работы.

«На углу Загородного и Звенигородской за 40 минут ни одного троллейбуса. Все в 290 автобус не влезли, как ни трамбовались. Они в один день и «Чернышевскую» закрыли, и троллейбусы с маршрута по Литейному убрали. Гениальный ход конем. Браво!» — написала Елена Н.

Действительно, движение троллейбусов в центре временно было изменено. Причиной стала авария на сетях коммуникации, её уже устранили.

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«В 08.30 сегодня остановка на Владимирском в сторону Литейного, толпа народу. Естественно, пошла пешком. Транспорт за полчаса один автобус 290й!!! Один!!! Напомню, что до «прекрасной» транспортной реформы от этой остановки на Литейный проспект ездили 3 маршрутки и 3 троллейбуса, 2 маршрутки и 2 троллейбуса из которых на Литейный мост!» — поделилась своим невесёлым опытом Мария Т.

В комментариях петербуржцы ссылались и на недостатки транспортной реформы, пользователи считали, что сейчас как раз не хватает юрких маршруток для снятия остроты проблемы с метро. Кто-то обвинял Смольный, который запустил реформу, не продумав этот момент.

«Кто придумал это безобразие, сегодня с 8 часов утра проехал бы по Загородному, Владимирскому и Литейному. Люди толпой стояли на всех остановках. Транспорта не было совсем!!!!!!! Вбивались кто как может. Кто будет компенсировать опоздания на работу?» — написала Лариса У.

Между тем многие пользователи отмечали, что на остановках в районе «Чернышевской» в ожидании наземного транспорта стоит молодёжь, когда в силу возраста спокойно может добраться до ближайшей станции метро пешком. Комментаторы советовали пройтись пешком, «растрясти завтрак» и другим петербуржцам.