Москва, , 17:05 — REGNUM Клиенты Сбера, которые хранят деньги в долларах, теперь могут конвертировать их в российские рубли или китайские юани с помощью вклада «Новые возможности». Как сообщает пресс-служба кредитного учреждения, чтобы открыть этот депозит, клиенту нужно иметь в банке вклады, счета или банковские карты в долларах США на общую сумму свыше $5000 на конец дня 13 октября.

Сбер Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Мы видим новые возможности для инвестиций в валютах дружественных стран, поэтому предлагаем собственные продукты в этих валютах, — заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв. — С нашим новым депозитом можно конвертировать доллары в рубли или юани с более высокой доходностью. Мы считаем, что сейчас с учетом текущей ситуации нашим клиентам выгодней и удобней будет управлять своими средствами в таких валютах».

Открыть вклад «Новые возможности» можно в СберБанк Онлайн, а также в отделении банка. Срок вклада — 3, 6 или 12 месяцев. Ставка в рублях зависит от суммы и срока — от 7,35 до 7,44% годовых. В юанях она одинаковая — 0,2% годовых. Проценты начисляются ежемесячно. Минимальная сумма вклада — 50 тыс. рублей или 7 тыс. юаней, максимальная — не ограничена. Деньги конвертируются в нужную валюту автоматически — по курсу на дату открытия вклада.