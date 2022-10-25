Мелитополь, 25 октября, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Шесть человек, среди которых 12-летний ребенок, получили ранения от взрыва, устроенного террористами Киева у здания телекомпании в Мелитополе, сообщил 25 октября начальник УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району Андрей Жидков в телеграм-канале регионального управления МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Он подчеркнул, что среди пострадавших нет ни одного военного или сотрудника силовых структур.

«В результате преступных действий [киевских] нацистов пострадали шесть мирных жителей, в том числе 12-летний ребенок. То есть, в очередной раз действия киевского режима были направлены против гражданского населения. Правоохранительные органы устанавливают лиц, причастных к данному преступлению», — написал Жидков.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 25 октября возле здания медиахолдинга «ЗаМедиа» в Мелитополе сработало неустановленное взрывное устройство.