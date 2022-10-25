Рязань, 25 октября, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Гуманитарную помощь для участников СВО отправили 25 октября из Рязанской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

ИА REGNUM Гуманитарная помощь

На передовую направили необходимое снаряжение, вещи, обувь, медикаменты, спецоборудование, бензопилы и генераторы. Кроме того, бойцы получат продукты питания длительного хранения, тёплое бельё и перчатки. В общей сложности — три тонны различных товаров.

Партию груза для военнослужащих сформировали активисты рязанского ОНФ, региональная Общественная палата и отделение Союза женщин России.