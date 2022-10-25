Луганск, 25 октября, 2022, 17:02 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике отопление поступило в социальные объекты и жилые дома. Об этом в своём телеграм-канале 25 октября написал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Pixabay.com Без отопления

«В ЛНР остаётся восстановить 13 объектов теплоснабжения, но, несмотря на это, тепло здесь уже подано как в соцобъекты, так и в жилые дома», — уточнил он.

ИА REGNUM сообщало, что Воронежская область реализовала 16 проектов по восстановлению объектов ЖКХ в трёх подшефных районах ЛНР — Марковском, Меловском и Новопсковском. В общей сложности на данный момент Воронежская область в подшефных районах ЛНР восстановила инфраструктуру на сумму 104,8 млн рублей из регионального бюджета. Ещё 169 млн направлено из федерального бюджета.

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