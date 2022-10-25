Екатеринбург, 25 октября, 2022, 17:23 — ИА Регнум. В Свердловской области выявили 22 организации, которые выдавали кредиты незаконным путём. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Уральского главного управления Центробанка.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

Незаконные организации маскировались под комиссионные магазины или ломбарды. Большинство таких организаций работали в Екатеринбурге, Реже и Верхней Пышме.

Выдавать займы под залог ценного имущества могут только ломбарды, которые внесены в реестр Банка России. Нелегальные организации не будут возмещать ущерб клиенту в случае порчи или пропажи заложенного предмета. Кроме того, они могут устанавливать любую ставку и менять её в одностороннем порядке, предупреждают в Уральском управлении ЦБ РФ.

По данным Центробанка, в «чёрном» списке числятся 7 тыс. нелегальных организаций. Из них 55 находятся в Свердловской области.