Советский, Югра, , 17:01 — REGNUM В Югре после капитального ремонта введён в эксплуатацию участок трассы Уренгой — Надым — Советский. Об этом сообщает управление автодорог Югры.

Участок трассы Уренгой — Надым — Советский. Управление автодорог Югры

Дорога обновляется в три этапа. Всего к концу 2024 года обновят 19 км дороги. В 2022 году работы велись на участке с 615 по 618 км. Эта региональная трасса является частью коридора до границы Ханты-Мансийского автономного округа.

Отмечается, что ранее дорога была в собственности нефтяной компании, и дорожное покрытие было раздолбано, местные жители просили привести трассу в нормативное состояние.

На отремонтированном участке специалисты очистили полосу отвода автомобильной дороги от деревьев и кустарника, произвели уширение проезжей части дороги, уложили 18 тыс. кв. метров асфальтобетонного покрытия из ЩМА-16, укрепили обочины и откосы, нанесли дорожную разметку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Югра заняла вторую строчку рейтинга регионов России по качеству дорог, уступив лишь Москве.

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