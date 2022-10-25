Санкт-Петербург, 25 октября, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Для подготовки информации о ледовой обстановке на трассе Северного морского пути в режиме реального времени в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ) создаётся научная группа. Данные, полученные специалистами, будут передаваться штабу морских операций ФГБУ «Главсевморпуть» непосредственно после получения запроса. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает пресс-служба ААНИИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный морской путь

«Автоматизированная ледово-информационная система «Север» наглядно продемонстрировала возможность экстренной работы для обеспечения круглогодичного судоходства в арктических морях. Это потребует от нас максимальной вовлечённости и работы в режиме 24/7. Но мы к этому готовы. Все запросы штаба морских операций будут отработаны качественно и оперативно», — сказал Александр Макаров, глава ААНИИ.

Отмечается, что коллектив ААНИИ продемонстрировал работу в реальных условиях. В октябре караван судов Ленского объединённого речного пароходства вышел из порта Певек в направлении порта Зелёный Мыс. Войдя в зону с предельно сложными для этих судов ледовыми условиями, судоводители обратились в центр «Север» с просьбой о срочном предоставлении детализированной ледовой информации для последующего безопасного прохода тяжёлого участка. Информация была подготовлена и передана в течение двух часов.

Как сообщало ИА REGNUM, Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) разработал прогноз ожидаемых ледовых условий в российских арктических морях на вторую половину летней навигации. В сентябре–октябре 2022 года в Баренцевом, Карском, море Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском морях ожидается легкий и средний типы ледовых условий.

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