Донецк, , 16:56 — REGNUM В Донецкой Народной Республике к отоплению начали подключать жилые дома. Об этом в своём телеграм-канале 25 октября написал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

«Готовясь к отопительному сезону, коммунальщики в ДНР отремонтировали 188 котельных, ещё 32 сдадут до конца года. Тепло подают поэтапно, уже подключили больницы, школы и сады, началось подключение жилых домов», — уточнил он.

ИА REGNUM сообщало, что в Донецкой Народной Республике объявлено о начале отопительного сезона с 19 октября 2022 года. Соответствующее распоряжение подписал врио главы ДНР Денис Пушилин.

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