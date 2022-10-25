Бишкек, 25 октября, 2022, 16:56 — ИА Регнум. В 2023 году размер среднемесячной заработной платы в Киргизии прогнозируется на уровне 24,9 тысячи сомов (18,5 тысячи рублей). Об этом говорится в проекте бюджета республики на ближайшие три года.

Peggy Marco Зарплата

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В 2024 году этот показатель может вырасти до 25,3 тысячи сомов (18,8 тысячи рублей). А в 2025 году — достигнуть 29,3 тысячи сомов (21,8 тысячи рублей).

ИА REGNUM напоминает, что сейчас размер средней номинальной заработной платы в Киргизии составляет около 24,6 тысячи сомов (18,3 тысячи рублей).

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