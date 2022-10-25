Москва, 25 октября, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Отстранить от телеэфира Жанну Бадоеву требует депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ).

Duma.gov.ru Нина Останина

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Парламентарий написала соответствующее письмо в адрес главы Минкультуры Ольги Любимовой и гендиректора Первого канала Константина Эрнста.

«Мне непонятно, каким образом на главное федеральное телевидение в качестве ведущей вернулась гражданка [б. УССР] и Италии Жанна Бадоева, которая выступает против специальной военной операции. Полагаю, что таким персонам не место на ТВ и её необходимо снять с эфира», — отметила Останина в телеграм-канале.

Бадоева ведет проект «Жизнь других».