Санкт-Петербург, , 16:56 — REGNUM Губернатор Ленинградской области поручил муниципалитетам минимизировать затраты на новогоднее украшение населенных пунктов, сообщили 25 октября в пресс-службе областной администрации.

Новогоднее украшение Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Поручением Александра Дрозденко муниципалитетам Ленобласти предписано минимизировать затраты на новогоднее украшение населенных пунктов», — уточнили в пресс-службе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава региона поручил пересмотреть расходную часть бюджета на 2023 год в отношении трат на торжества и праздничные мероприятия. По его словам, необходимо провести ревизию расходов с учетом сложной общественно-политической ситуации в стране.

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