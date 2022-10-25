Санкт-Петербург, 25 октября 2022, 16:56 — REGNUM Губернатор Ленинградской области поручил муниципалитетам минимизировать затраты на новогоднее украшение населенных пунктов, сообщили 25 октября в пресс-службе областной администрации.
«Поручением Александра Дрозденко муниципалитетам Ленобласти предписано минимизировать затраты на новогоднее украшение населенных пунктов», — уточнили в пресс-службе.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава региона поручил пересмотреть расходную часть бюджета на 2023 год в отношении трат на торжества и праздничные мероприятия. По его словам, необходимо провести ревизию расходов с учетом сложной общественно-политической ситуации в стране.
Читайте ранее в этом сюжете: Предусмотрели до копейки: в Ленобласти скорректировали бюджет 2022 года