Власти Ленобласти сократят затраты на украшения к Новому году
Санкт-Петербург, 25 октября, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области поручил муниципалитетам минимизировать затраты на новогоднее украшение населенных пунктов, сообщили 25 октября в пресс-службе областной администрации.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Новогоднее украшение
«Поручением Александра Дрозденко муниципалитетам Ленобласти предписано минимизировать затраты на новогоднее украшение населенных пунктов», — уточнили в пресс-службе.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава региона поручил пересмотреть расходную часть бюджета на 2023 год в отношении трат на торжества и праздничные мероприятия. По его словам, необходимо провести ревизию расходов с учетом сложной общественно-политической ситуации в стране.