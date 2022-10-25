Санкт-Петербург, 25 октября, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области поручил муниципалитетам минимизировать затраты на новогоднее украшение населенных пунктов, сообщили 25 октября в пресс-службе областной администрации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новогоднее украшение

«Поручением Александра Дрозденко муниципалитетам Ленобласти предписано минимизировать затраты на новогоднее украшение населенных пунктов», — уточнили в пресс-службе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава региона поручил пересмотреть расходную часть бюджета на 2023 год в отношении трат на торжества и праздничные мероприятия. По его словам, необходимо провести ревизию расходов с учетом сложной общественно-политической ситуации в стране.