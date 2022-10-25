Мадрид, , 16:53 — REGNUM 37-летний центральный полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич заявил, что завершит карьеру в сборной Хорватии по футболу после чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Лука Модрич Facebook.com. Лука Модрич

«Я знаю, что уже достиг определенного возраста. Это мой последний турнир за сборную Хорватии», — цитирует Модрича издание Globo Esporte.

В текущем сезоне Лука Модрич принял участие в 14 матчах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что предстоящий чемпионат мира в Катаре будет последним в его профессиональной карьере.