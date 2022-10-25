Мелитополь, , 16:53 — REGNUM Правоохранительные органы устанавливают лиц, причастных к взрыву у здания медиахолдинга «ЗаМедиа» 25 октября в Мелитополе. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД по Запорожской области.

Осколок снаряда Ярослав Громов © ИА REGNUM

По словам начальника УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району Андрея Жидкова, в результате взрыва припаркованного автомобиля пострадали шесть мирных жителей, в том числе 12-летний ребёнок.

«То есть, в очередной раз действия киевского режима были направлены против гражданского населения», — подчеркнул Андрей Жидков.

Как сообщало ИА REGNUM, мощность самодельного взрывного устройства составила около двух килограммов в тротиловом эквиваленте.