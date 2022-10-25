Саратов, 25 октября, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Запустить автобусное сообщение по отремонтированным в 2022 году дорогам планируют в Саратовской области. Соответствующая задача 25 октября поставлена перед региональным министерством транспорта и дорожного хозяйства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автобус

В текущем году Саратовская область из федерального бюджета на ремонт дорог получила 8 млрд рублей. На выделенные средства отремонтировали 49 участков трасс. Всего в порядок приведут до конца года 700 км дорог.

Саратовцы жаловались на плохое состояние дорог, из-за этого было нарушено автобусное сообщение. После ремонта жители поселков Советское, Зеленкино, сел на трассах Балаково — Ершов, Аткарск — Песчанка обратились с просьбой запустить движение автобусов.

«Из сёл не уедут люди, если можно легко добраться до райцентра или крупного города. Нужно проанализировать — к каким сёлам запустить автобусы. Если необходимо субсидировать такие маршруты — значит, будем решать вопрос по субсидиям», — заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратове в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» восстановят дорожное покрытие на 31 объекте улично-дорожной сети.

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