Берлин, 25 октября, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Потребность Киева во внешнем финансировании в 2023 году может составить до пяти миллиардов долларов ежемесячно. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая 25 октября на конференции в Берлине, посвящённой поддержке киевского режима.

EU2016 NL Кристалина Георгиева

«Наилучший сценарий на 2023 год заключался бы в том, что нам потребуется предоставлять по три миллиарда долларов ежемесячно. Но с учётом необходимости импорта газа и восстановления энергетической инфраструктуры, повреждённой Россией, эта сумма может вырасти до четырёх миллиардов долларов в месяц», — сказала она.

При этом глава МВФ отметила, что в случае продолжения или даже усиления ударов России по инфраструктуре на территории б. УССР потребность Киева в ежемесячном финансировании может возрасти до пяти миллиардов долларов.

Напомним, конференция по вопросам поддержки Киева проходит в Берлине под председательством канцлера ФРГ Олафа Шольца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Мероприятие открылось выступлением Владимира Зеленского по видеосвязи.