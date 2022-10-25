Кострома, 25 октября, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Благотворительный фонд «Единение», выступающий единым оператором сбора помощи для добровольцев, мобилизованных и военных из Костромской области, находящихся в зоне специальной операции, просит костромичей перевести средства на закупку теплых вещей. Об этом на личной странице в социальной сети сообщил директор фонда Олег Промптов.

Администрация Костромской области Мобилизованные костромичи отправляются в зону СВО

«Совсем скоро придут зимние холода, и тёплые вещи для наших парней будут очень кстати. Мы открываем сбор средств на приобретение тёплых вещей для костромских полков—обуви, зимнего тактического снаряжения, зимних спальников, термобелья, приборов обогрева, подшлемников и рукавиц. Нам нужно обеспечить наших земляков тёплыми вещами, так как не в последнюю очередь от этого зависят их жизни и боеспособность».

Напомним, первую группу резервистов из Костромской области отправили в тыловую зону специальной операции 21 октября. Всего по информации Минобороны из региона уехали 1500 мужчин, включая мобилизованных из Ленинградской, Нижегородской и Вологодской областей. Они продолжат отработку навыков в военно-учебных центрах Минобороны и на полигонах. Вторая группа отправится из Костромы 25 октября.