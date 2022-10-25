25 октября 2022 | Время чтения 4 мин

Оппозиция в Сербии и российские аналитики часто, особенно в последнее время, говорят, что Александр Вучич ведет предательскую по отношению к России политику.

Александр Савельев, , 18:09 — REGNUM Недавно Сербия в очередной раз проголосовала за антироссийскую резолюцию, принятую под давлением США и их союзников на Генеральной Ассамблее ООН. Президент Александр Вучич, продолжая заверять Москву и сербское общество в самых теплых чувствах к матушке России, в действительности ведет Сербию в стан ее откровенных и уже открытых военных врагов.

Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

Белград пока не присоединился к антироссийским санкциям, и Александр Вучич считает это доказательством своей пророссийской позиции. При этом его общеполитический курс на вступление Сербии во враждебный России Евросоюз остается неизменным, так что присоединение Белграда к антироссийской коалиции является лишь вопросом времени.

Попытки действующего сербского президента оправдать свою политику давлением Запада несостоятельны — на самом деле им руководит исключительно желание удержаться у власти. Его плаксивые жалобы на выкручивание рук призваны успокоить традиционное пророссийское большинство сербского общества и послать сигнал лояльности в Москву.

В свое время, получив на фоне общеевропейского энергетического кризиса беспрецедентные скидки на газ, Александр Вучич раструбил об этом как о своей личной победе. Низкие цены действительно обеспечат Сербии более легкое, по сравнению с другими европейскими странами, прохождение зимнего отопительного сезона. Выгодные договоренности подняли избирательный рейтинг Александра Вучича и помогли ему победить на выборах в апреле 2022 года.

Однако ошибочно утверждать, что Москва таким образом пошла навстречу и поддержала лично действующего президента Сербии. Россия всегда поддерживала и поддерживает сербских братьев и их выбор, даже если считает его не самым удачным. Привычка работать исключительно с действующим государственным руководством, игнорируя оппозицию, не является сильным местом российской внешней политики и стимулирует проведение так называемой многовекторной, а на самом деле антироссийской политики не только в Сербии.

Александр Вучич Официальный сайт президента Республики Сербия

Александр Вучич отлично понимает эти нюансы и пытается приватизировать российские симпатии к Сербии, выдавая исторически сложившиеся отношения за свое личное достижение. Такая примитивная политическая спекуляция мало кого может обмануть.

Скорее всего, в ближайшем будущем сербский президент со свойственным ему плаксивым выражением лица и соответствующими интонациями будет оправдывать присоединение к антироссийской коалиции давлением Запада. Выкрутили руки — любимая отговорка слабых. Между тем и Вучичу, и в сербском обществе должно быть известно, что в России не очень любят слабаков. «Слабых бьют» — это выражение президента России Владимира Путина стоило бы выучить действующему руководству Сербии.

Давление Запада на Белград не закончится после его вхождения в антироссийскую коалицию. США и евроатлантической бюрократии нужно полное подчинение Сербии, официальное признание независимости сепаратистского Косова и окончательное форматирование региона под свои стандарты — от цивилизационных до военных. Только после этого станет возможным рассмотрение членства страны в Евросоюзе, а затем неизбежно и в НАТО.

Оппозиция в Сербии и российские аналитики часто, особенно в последнее время, говорят, что Александр Вучич ведет предательскую по отношению к России политику. В действительности же он предает прежде всего саму Сербию и ее основополагающие национальные интересы. Вучич прекрасно понимает, что даже присоединение к антироссийским санкциям и признание Косова не заставит Москву признать Сербию недружественной страной. Сожаление российского МИДа не станет препятствием для сербского президента. Красной линией может стать ее вступление в НАТО, но до этого далеко (пока далеко), так что он будет сдавать национальные интересы постепенно и с самым печальным видом, на который он только способен.

В этой ситуации возможности сербской оппозиции выглядят крайне ограниченными. Александр Вучич крайне ревниво относится к ее контактам в Москве, а внешнеполитическая практика России до сих пор исключает серьезную и практическую работу с оппозиционными пророссийскими политиками. Именно это открывает действующему президенту Сербии широкие возможности для манипуляции общественным мнением в своей стране, представляя российские симпатии к сербскому народу как поддержку собственной персоны.

Возможно, более плотные контакты с лидером Республики Сербской Милорадом Додиком, занимающим ярко выраженную просербскую, пророссийскую и антизападную позицию, помогут патриотическим силам в самой Сербии выработать более эффективную стратегию своей национально-освободительной борьбы.

Милорад Додик Официальное интернет-представительство президента России

Милорад Додик незадолго до своей победы на выборах был принят президентом России Владимиром Путиным, который пожелал ему успеха и выразил поддержку.

Позиции Александра Вучича и Милорада Додика по ключевым вопросам в значительной степени расходятся. Независимо от достоверности информации о личном конфликте между ними, сам ход событий с неизбежностью приведет к политическому размежеванию. В истории бывает так, что возрождение начинается именно на незаконно отсеченных территориях, где более обострены национально-патриотические чувства и ощущение несправедливости.

И в этом случае Россия, как и всегда, поддержит сербский народ в его историческом выборе и возрождении.