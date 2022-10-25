Севастополь, 25 октября, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Законопроект о поддержке участников специальной военной операции и их семей, разработанный правительством Севастополя, одобрен в первом чтении депутатами Законодательного собрания города-героя 25 октября. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Мы сделали закон максимально предусматривающим разные виды помощи, в том числе такую дополнительную льготу как предоставление в собственность земельного участка под индивидуальное строительство. Все знают, что земельный банк в Севастополе ограничен, но у нас есть полное понимание, как реализовывать эту льготу», — уточнил Развожаев.

Он также уточнил, что принято решение о доработке законопроекта. Помимо военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, отправившихся в зону СВО, поддержку смогут получать представители Росгвардии, МЧС и иных ведомств, которые тоже участвуют в СВО.

«Базовый принцип: все севастопольцы, которые рискуют жизнями, защищая нашу страну во время специальной военной операции, должны получать одинаковые меры поддержки. Это значимая поправка, которая будет внесена до 8 ноября. После чего документ будет рассмотрен во втором чтении», — уточнил Развожаев.