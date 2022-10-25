Бишкек, 25 октября, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан договорились о возрождении Центрально-Азиатских игр. Об этом сообщили в национальном олимпийском комитете.

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В ходе проходившей в Сеуле встречи руководители олимпийских комитетов стран Туркестанского региона обсудили возможность возобновления Центрально-Азиатских игр уже в ближайшие два года.

Страну и даты проведения состязаний планируют определить позже.

Также представители Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана согласовали возможность совместной выработки механизмов для улучшения индивидуальных и совместных подготовок стран к 2023 году, который будет квалификационным этапом очередных Олимпийских игр.

Для этой цели стороны договорились использовать спортивные объекты друг друга на взаимовыгодных условиях.