Рязань, , 16:41 — REGNUM Сев озимых зерновых и масличных культур завершён в Рязанской области. Об этом 25 октября сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.

Сев озимых культур Министерство сельского хозяйства Калужской области

Всего посеяно 335 тысяч гектаров — это озимые пшеница, рожь, тритикале и рапс. Под урожай 2023 года заложена хорошая основа, показатель выше среднего за последние пять лет, который составлял 326 тысячи га.

В 2022 году в Рязанской области получен рекордный урожай яровых зерновых культур: вместе с кукурузой на зерно он составляет уже 3,022 млн тонн.

В регионе продолжается заготовка кормов для животноводческой отрасли, с учётом остатков прошлого сезона обеспеченность кормами превысила 130%.