Валерий Ходячий, 25 октября 2022, 18:52 — REGNUM Сообщения о том, что Иран снабжает российскую армию своими беспилотниками, породили в интернет-пространстве волну негодования, а также посеяли семена сомнения в правдивость высказываний политиков. Кто-то утверждает, что иранцы лгут и их нужно наказать за это в соответствии с их религией, а кто-то верит, что Тегеран на «нейтральной стороне». Между тем споры о поставках стали широко обсуждаемой темой в интернет-сообществе Южной Кореи.

Южная Корея
Южная Корея
Иван Шилов © ИА REGNUM

24 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян отверг сообщения о поставке России беспилотников.

«Мы против поставок оружия как России, так и киевскому режиму. Мы не поставляли России дроны и другие вооружения для применения их на территории бывш. УССР», — цитирует иностранное издание главу МИД Ирана.

Глава внешнеполитического ведомства также подтвердил готовность вступить в прямые переговоры с Киевом по данному вопросу, сообщив, что передал соответсвующее намерение главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.

В тот же день Хосейн Амир-Абдоллахиян встретился с делегацией Организации Азиатско-Тихоокеанских информационных агентств (OANA), опровергнув обвинения Запада в том, что Иран поставляет оружие российской армии.

«Иран и Россия сотрудничают в различных областях, в том числе в оборонной сфере, но к киевскому режиму это не имеет никакого отношения», — заявил глава МИД Ирана, предложив собрать совместную группу экспертов для проведения расследования.

Хосейн Амир Абдоллахиян
Хосейн Амир Абдоллахиян
Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран

Иран также решительно выступил против обвинений США в том, что инструкторы Корпуса стражей исламской революции были направлены на Крымский полуостров для обучения российских солдат.

Пресс-секретарь МИД Ирана Насер Ханани также подчеркнул, что претензии США направлены на отвлечение внимания общественности от отправки Киеву большого количества американского оружия и техники.

Напомним, что ранее ряд западных СМИ писал о том, что Россия использует иранские беспилотники Shahed-136, которые, по версии Запада, обрушиваются на объекты киевского режима под обозначением «Герань-2».

20 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла заявления США и их партнеров о том, что Тегеран поставляет Москве беспилотники. Она пояснила, что такие шаги Вашингтона являются поводом надавить на иранскую сторону.

«Может, они так говорят, так как боятся Израиля?» — задается вопросом amor***.

«Уж больно это напоминает инцидент, когда самолет был сбит над Тегераном. Они даже тогда оправдывались, мол, как так, это была случайность», — вспоминает jydk***.

«Это они берут пример с США и стран Европы?» — интересуется when***.

«Не думаю, что они лгут», — пишет chin***.

«Вполне возможно, что подрывы на трубопроводе «Северного потока» — дело рук Зели», — отмечает hbl0***.

«После ноябрьских выборов они могут урегулировать конфликт по ядерной сделке», — предполагает shin***.

«Мне кажется, улик достаточно для того, чтобы понять, что лжецы на самом деле сидят в Киеве», — считает sung***.

Сальватор Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1650
Сальватор Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1650

«Так всё встанет на свои места, стоит только проверить эти дроны, разве нет?» — интересуется ista***.

«В наше время все лгут. Я не верю тому, что говорят политики», — пишет matt***.

«США всё видят со спутников», — смеется kizi***.

«Это может только говорить о сотрудничестве РФ и Ирана в области обороны, но никак не о том, что это имеет какое-то отношение к СВО», — считает leej***.

«После такого, конечно же, Киев должен объявить войну Ирану», — смеется sunn***.

«Есть ли у России причины использовать иранские беспилотники?» — интересуется ddma***.

«Если это не иранские дроны, то чьи?» — недоумевает ch38***.

«Неправильный выбор может вернуться бумерангом», — отмечает woos***.