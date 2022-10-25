Санкт-Петербург, , 18:05 — REGNUM На борту научно-экспедиционного судна «Академик Фёдоров» прошла экскурсия для студентов магистерской программы «Фобос» Института наук о земле Санкт-Петербургского государственного университета. Мероприятие организовано в рамках нового учебного курса «Техническая океанография». Об этом сегодня, 25 октября, сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Арктика и Петербург Иван Шилов © ИА REGNUM

Научно-экспедиционное судно «Академик Фёдоров» более 30 лет осуществляет научную и логистическую деятельность в Арктике и Антарктике. На судне неоднократно проходили экспедиции при участии ряда преподавателей кафедры океанологии и студентов.

Для студентов в этот раз было организовано практическое занятие. Ученые и выпускники кафедры океанологии СПбГУ продемонстрировали современные научные приборы и оборудование, используемое для выполнения океанографических исследований, включая лаборатории судна, палубное и вспомогательное оборудование и лебедки. Кроме того, студентам рассказали о метеорологических, актинометрических и ледовых наблюдениях, которые проводятся на ледоколе в период его движения на чистой воде и среди дрейфующих льдов. Завершением стала экскурсия по капитанскому мостику и машинному отделению.

Как сообщало ИА REGNUM, гидрографическое судно Северного флота «Ромуальд Муклевич» завершило проведение работ по планам комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну» на этапе «Териберка». Также экипаж судна провёл этапы «Баренцево море» и «Подходы к Кольскому заливу», которые ранее не удалось реализовать из-за неблагоприятных погодных условий и необходимости решения других задач навигационно-гидрографического обеспечения Вооруженных сил России.

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