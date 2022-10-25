Вашингтон, , 16:53 — REGNUM США с конца февраля 2022 года предоставили вооруженным формированиям киевского режима свыше миллиона снарядов для 155-мм и 105-мм гаубиц, сообщают 25 октября американские СМИ со ссылкой на официальные данные Пентагона.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что ВСУ получили от Вашингтона 903 тысяч 155-мм снарядов M795 для гаубиц М777, три тысячи 155-мм корректируемых активно-реактивных снарядов повышенной дальности Excalibur M982, семь тысяч снарядов для дистанционной системы минирования RAAMS (Remote Anti-Armor Mine System) и 180 тысяч артиллерийских снарядов для 105-мм лёгких гаубиц.

Отмечено, что общий вес этих боеприпасов превышает 50 тысяч тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ практически ежедневно обстреливают жилые кварталы республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, из 155-мм артиллерийских орудий, поставляемых из США, Германии, Франции и Польши.

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