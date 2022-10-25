Бишкек, , 16:38 — REGNUM Специалисты технического надзора патрульной службы милиции совместно с экологами начали проверять автотранспорт столицы Киргизии на токсичность выхлопных газов. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Автомобильные выхлопы autochameleon.ru

В управлении патрульной службы надеются, что проведение таких рейдов позволит сократить уровень смога в Бишкеке.

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«Едкий дым из выхлопной трубы может быть причиной использования некачественного топлива или технической неисправности машины, а также отсутствия катализатора», — подчёркивают в УПСМ.

Автовладельцам, чьи машины превышают допустимые нормы выхлопа, будут выносить предупреждение с рекомендацией устранить нарушение эксплуатации автомобиля.

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