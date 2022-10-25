Тюмень, 25 октября, 2022, 16:38 — ИА Регнум. В Тюмени произошло возгорание на Метелёвском водозаборе. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Пресс-служба МЧС России по Тюменской области Возгорание на Метелёвском водозаборе

В компании «Росводоканал Тюмень» пояснили, что возгорание произошло в месте складирования мусора и остатков полиэтилена.

«Специалисты оперативно отреагировали, вызвали МЧС и приняли меры, чтобы обеспечить локализацию огня и обезопасить соседние объекты», — отметили на предприятии.

Водоочистные сооружения работают в штатном режиме. Пострадавших нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области 24 октября произошёл хлопок газа в товарно-сырьевом цехе «Тобольск-Нефтехим». Пострадавших нет.