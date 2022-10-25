Москва, 25 октября, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Министерство финансов России на безлимитных аукционах в среду, 26 октября, намерено разместить три выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ), сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство финансов России

Как уточняется, Минфин предложит инвесторам ОФЗ с переменным купонным доходом выпуска №29 021 с погашением 27 ноября 2030 года, ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 237 с погашением 14 марта 2029 года и ОФЗ с индексируемым номиналом выпуска №52 004 с погашением 17 марта 2032 года в объёме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Отмечается, что объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объёма спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

Напомним, на предыдущем аукционе 19 октября Минфин разместил два выпуска ОФЗ с погашением в 2030 и 2031 годах в полном объёме — на 50 млрд рублей. Совокупный спрос при этом превысил 108 млрд рублей.