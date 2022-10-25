Москва, 25 октября 2022, 16:37 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал депутатам об исследовании финансиста Рэя Далио, в котором показано как политико-экономический кризис в США ведет к концу американской мировой гегемонии. Об этом 25 октября сообщил участник заседания Совета Думы.
Володин рекомендовал депутатам Госдумы книгу Рэя Далио «Принципы изменения мирового порядка. Почему одни нации побеждают, а другие терпят поражения», которая, по его мнению, представляет интересный анализ закономерности развития и падения самых мощных стран мира на протяжении последних 500 лет, рассказал собеседник агентства.
Володин обратил внимание, что началу подъема любой страны предшествует повышение качества образования, развитие инноваций и технологий, создание условий для конкуренции. Что в дальнейшем ведет к увеличению доли в мировой торговле, росту военной мощи, созданию мирового финансового центра.
Точно также и снижение конкурентоспособности в образовании, инновациях и производстве — в сочетании с возрастающей финансово-экономической безответственностью — являются началом падения мировых держав.
Володин, говоря о нынешнем развитии ведущих стран мира, сослался на Рэя Далио, который прогнозирует, что спустя 246 лет после основания США, «американская империя» утрачивает роль мирового гегемона (как и все прочие «исторические империи», цикл роста, могущества и упадка которых в среднем составляет 250 лет).
США сегодня имеют практически все классические признаки кризиса: огромный долг и ослабление резервной валюты, разрастаются внутренние социально-политические конфликты, очевиден крайне низкий уровень лидеров и отсутствие конкуренции среди политических элит.
По словам Володина, Штаты сейчас пытаются остановить свое падение, прежде всего за счет Евросоюза: ослабляют европейские страны экономически, навязывают им свои дорогие энергоресурсы, тем самым разрушают промышленность Европы и ее социальную стабильность, а также существенно ослабляют евро как вторую по значимости мировую резервную валюту после доллара.