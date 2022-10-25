Москва, 25 октября, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал депутатам об исследовании финансиста Рэя Далио, в котором показано, как политико-экономический кризис в США ведет к концу американской мировой гегемонии. Об этом 25 октября сообщил участник заседания Совета Думы.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Володин рекомендовал депутатам Госдумы книгу Рэя Далио «Принципы изменения мирового порядка. Почему одни нации побеждают, а другие терпят поражения», которая, по его мнению, представляет интересный анализ закономерности развития и падения самых мощных стран мира на протяжении последних 500 лет, рассказал собеседник агентства.

Володин обратил внимание, что началу подъема любой страны предшествует повышение качества образования, развитие инноваций и технологий, создание условий для конкуренции. Что в дальнейшем ведет к увеличению доли в мировой торговле, росту военной мощи, созданию мирового финансового центра.

Точно также и снижение конкурентоспособности в образовании, инновациях и производстве — в сочетании с возрастающей финансово-экономической безответственностью — являются началом падения мировых держав.

Володин, говоря о нынешнем развитии ведущих стран мира, сослался на Рэя Далио, который прогнозирует, что спустя 246 лет после основания США «американская империя» утрачивает роль мирового гегемона (как и все прочие «исторические империи», цикл роста, могущества и упадка которых в среднем составляет 250 лет).

США сегодня имеют практически все классические признаки кризиса: огромный долг и ослабление резервной валюты, разрастаются внутренние социально-политические конфликты, очевиден крайне низкий уровень лидеров и отсутствие конкуренции среди политических элит.

По словам Володина, Штаты сейчас пытаются остановить свое падение, прежде всего за счет Евросоюза: ослабляют европейские страны экономически, навязывают им свои дорогие энергоресурсы, тем самым разрушают промышленность Европы и ее социальную стабильность, а также существенно ослабляют евро как вторую по значимости мировую резервную валюту после доллара.