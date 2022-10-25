Джакарта, , 16:36 — REGNUM В Индонезии питон длиной семь метров съел 54-летнюю женщину, которая работала на ферме по резке каучука, сообщает Antara.

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Инцидент произошел, когда жертва пошла в сад резать каучук, однако до полудня женщина не вернулась домой и была объявлена пропавшей без вести.

Женщина исчезла недалеко от дома в провинции Джамби на острове Суматра. Местные жители выслали поисковые отряды. Жители обнаружили питона с вздутым желудком, а при вскрытии обнаружили внутри тело женщины.

Как сообщало ИА REGNUM, число жертв, погибших в результате пожара на судне KM Express Cantika 77 в Индонезии, увеличилось до 17 человек.

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