Москва, , 16:32 — REGNUM Минпромторг предложил расширить эксперимент по внедрению tax free в России на Амурскую и Иркутскую области, а также Забайкальский и Красноярский края. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, это следует из опубликованного Минпромторгом РФ проекта соответствующих изменений в 105-е постановление правительства от февраля 2018 года.

Tax Free Dantk.ru

Сейчас эксперимент проводится в 16 регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калининградской, Новгородской, Нижегородской, Ростовской, Волгоградской, Самарской, Свердловской областях, Краснодарском, Хабаровском, Приморском краях, Татарии и Мордовии.

Утверждаемый проектом постановления в новой редакции перечень мест размещения оказания услуги tax free состоит из приграничных зон с КНР.

В Минпромторге также указывают, что граждане Китая активно используют при оплате покупок работающие в РФ платежные системы UnionPay и Alipay.

«Тогда как граждане из иных государств используют в основном платежные системы MasterCard и Visa, которые не могут быть использованы на территории Российской Федерации, что затрудняет эффективность реализации пилотного проекта», — отмечают министерстве.

Ранее Минпромторг выступил с предложением продлить эксперимент до конца 2023 года.

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