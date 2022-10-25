Екатеринбург, 25 октября, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Урал» объявил о досрочном расторжении контракта с 21-летним центральным полузащитником сборной Узбекистана Остоном Уруновым. Об этом 25 октября сообщает на официальном сайте команды.

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По информации источника, футболист и клуб прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Соглашение Урунова с «Уралом» было рассчитано еще на два года до конца сезона 2023/24.

В текущем сезоне Остон Урунов принял участие лишь в трех матчах за «Урал» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле узбекский полузащитник провел 79 минут.