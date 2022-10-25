Тбилиси, , 18:07 — REGNUM Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили утверждает, что её сын больше не может самостоятельно передвигаться, сообщает 25 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Гиули Аласания заявила, что Саакашвили, который пришёл в клинику на своих ногах, сейчас уже не в состоянии передвигаться.

«Он практически больше не стоит, это для него тяжело… Если он встаёт, то для того, чтобы сделать два шага, ему требуется вспомогательное устройство. У него очень ослабли мышцы», — сказала Аласания.

Напомним, что арестованный 1 октября 2021 экс-президент Грузии с мая 2022 года находится в частной тбилисской клинике «Вивамед».