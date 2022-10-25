Тбилиси, 25 октября, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили утверждает, что её сын больше не может самостоятельно передвигаться, сообщает 25 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Гиули Аласания заявила, что Саакашвили, который пришёл в клинику на своих ногах, сейчас уже не в состоянии передвигаться.

«Он практически больше не стоит, это для него тяжело… Если он встаёт, то для того, чтобы сделать два шага, ему требуется вспомогательное устройство. У него очень ослабли мышцы», — сказала Аласания.

Напомним, что арестованный 1 октября 2021 экс-президент Грузии с мая 2022 года находится в частной тбилисской клинике «Вивамед».