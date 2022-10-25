Севастополь, , 16:27 — REGNUM Здание, пострадавшее в результате террористического акта в Мелитополе Запорожской области утром 25 октября, помогут восстановить специалисты из Севастополя. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

Михаил Развожаев Kremlin.ru

«Преступный режим укрорейха продолжает запугивать людей — теперь журналистов, которые просто делают свою работу и рассказывают правду о том, что происходит в Запорожской области и на других освобождённых территориях», — написал Развожаев.

Губернатор отметил, что Мелитополь входит в число подшефных городов. Он сообщил, что дал поручение оказать помощь с восстановлением здания — в первую очередь надо вставить окна в здании.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 25 октября рядом со зданием местного телеканала сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в автомобиле.