Санкт-Петербург, 25 октября, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга определили районы, куда эвакуируют горожан в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, следует из опубликованного 25 октября проекта постановления правительства Северной столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург с высоты птичьего полета

Так, из 18 районов Петербурга безопасными и пригодными для размещения эвакуированных признаны лишь семь: Выборгский, Курортный, Красносельский, Колпинский, Приморский, Пушкинский и Петродворцовый. Только три из них являются собственно городскими районами, остальные — пригородными.

«Главам администраций районов Санкт-Петербурга довести информацию о безопасных районах до организаций, расположенных на территории соответствующих районов Санкт-Петербурга», — говорится в документе.

Отметим, что согласно федеральному постановлению «Об утверждении Правил проведения эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», под эвакуацией населения понимаются действия по перемещению горожан, материальных и культурных ценностей с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации в район (место), расположенный за пределами воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

Добавим, что в Петербурге с 19 октября по указу президента РФ введен режим базовой готовности. В рамках него в городе под особый контроль взяты транспорт, энергетика, коммуникации и связь.