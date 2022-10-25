Волгоград, , 16:22 — REGNUM Доследственная проверка по факту ЧП 25 октября на предприятии в Красноармейском районе Волгограда организована в СУ СК, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального ведомства.

Следственный комитет России Vnovgorod.sledcom.ru

Установлено, что в производственном цехе коммерческой организации, занимающейся производством радиаторов отопления, произошло возгорание алюминиевой пыли на площади 40 квадратных метров. По предварительной информации один человек погиб, количество пострадавших уточняется.

На месте работают следователи-криминалисты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также дана юридическая оценка соблюдению требований безопасности труда на производстве.

Как сообщало ИА REGNUM, проверку в связи с инцидентом организовала и прокуратура региона.