Барселона, Испания, 25 октября, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 с мюнхенской «Баварией». Встреча пройдет 25 октября в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Doha Stadium Plus Qatar Главный тренер «Барселоны» Хави

«Во многих случаях в Лиге чемпионов мы не сыграли на необходимом уровне. У меня было ощущение, что все в наших руках, но теперь ситуация уже не зависит от нас. У нас есть маленькая надежда. Мы оказались в очень неприятной ситуации. Слишком много указывает на то, что мы не пройдем», — цитирует Хави издание Marca.

После четырех сыгранных туров «Барселона» с одной победой и четырьмя набранными очками занимает лишь в третье место в турнирной таблице группы C. «Бавария», набрав 12 очков, располагается на первой позиции.