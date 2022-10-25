Салехард, 25 октября, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов лично проверил обмундирование и наличие необходимой техники для мобилизованных, призванных с Ямала. Полностью решён вопрос с комплектом бронезащиты, жилеты и каски есть у каждого, заявил в своём телеграм-канале глава региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов распаковывает дополнительное оснащение бойцов

«Встретился с ямальцами, которые сейчас проходят необходимую военную подготовку в Тюмени. Настрой у ребят очень правильный, боевой. Видно, что коллектив слаженный и с командованием есть хороший контакт», — отметил Дмитрий Артюхов.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Помощь и подарки от ямальцев

От региона закуплены машины УАЗ, необходимые инструменты, квадрокоптеры, печки, мобильные электростанции, полевые кухни.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Дополнительное оснащение мобилизованных

Пресс-служба губернатора ЯНАО Техника, необходимая в бою

Пресс-служба губернатора ЯНАО Автомобили для ямальского мотострелкового полка

«Заказали и уже получаем для всех северян термобельё, флисовые комплекты, тёплые куртки, перчатки. Если понадобится что-то дополнительно, оперативно обеспечим, в том числе и батальон, который уже ушёл. В эти выходные практически все получили нашу выплату в 300 тысяч рублей, каждый случай, где это ещё не произошло, разбираем индивидуально», — заверил ямальский губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для военнослужащих и их семей на Ямале предусмотрен ряд пособий и льгот.