Москва, 25 октября, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Законопроект о содействии в обеспечении военных комиссариатов внесло в Госдуму Заксобрание Пензенской области, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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Инициатива направлена на создание возможности оказания субъектами Российской Федерации дополнительного содействия военным комиссариатам в материально-техническом обеспечении их деятельности.

Нормативное правовое закрепление возможности для субъектов РФ содействия военным комиссариатам в материально-техническом обеспечении их деятельности позволит своевременно, качественно и на высоком уровне решать задачи по поддержанию мобилизационной готовности Вооруженных сил страны, отмечают авторы.