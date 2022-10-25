Белгород, , 16:18 — REGNUM В трёх муниципалитетах Белгородской области 25 октября зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Окно после обстрела ВСУ Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Атаке подверглось село Тишанка Волоконовского района. Там повреждения пять частных домовладений.

Также киевские боевики обстреляли пограничные пункты пропуска в Валуйском и Шебекинском городских округах. В валуйской Вериговке зафиксированы разрушения в двух соседних с переходом домовладениях.

Во всех случаях обошлось без пострадавших. На местах работают оперативные службы.