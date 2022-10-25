В Белгородской области обстреляны три населённых пункта
Белгород, 25 октября, 2022, 16:18 — ИА Регнум. В трёх муниципалитетах Белгородской области 25 октября зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Окно после обстрела ВСУ
Атаке подверглось село Тишанка Волоконовского района. Там повреждены пять частных домовладений.
Также киевские боевики обстреляли пограничные пункты пропуска в Валуйском и Шебекинском городских округах. В валуйской Вериговке зафиксированы разрушения в двух соседних с переходом домовладениях.
Во всех случаях обошлось без пострадавших. На местах работают оперативные службы.