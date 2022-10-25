Переславль-Залесский, Ярославская область, 25 октября, 2022, 16:25 — ИА Регнум. В Переславле-Залессском Ярославской области Ростехнадзор временно приостановил деятельность котельной, принадлежащей ООО «ЭкоПетровск». Об этом сообщает пресс-служба Центрального управления Ростехнадзора.

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Остановка работы котельной связана с тем, что специалисты выявили целых 83 нарушения обязательных требований.

«Установлено, что: отсутствует лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов; не проведены экспертизы промышленной безопасности сооружений и технических устройств; ответственные за организацию и осуществление производственного контроля не аттестованы в соответствии с требованиями; отсутствует очередная проверка знаний у ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместителя», — сообщает Ростехнадзор.

Материалы дела об административном правонарушении переданы в Переславский районный суд.